ОНК: трое заключенных пермской колонии попали в больницу после массовой драки

ПЕРМЬ, 3 октября. /ТАСС/. Три человека, которые участвовали в массовой драке в исправительной колонии строгого режима № 9 города Соликамск в Пермском крае, попали в больницу. Об этом ТАСС в четверг рассказал руководитель общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Георгий Ситников.

"Три человека с различными травмами находятся в больнице при колонии, мы, к сожалению, не успели с ними поговорить. Со слов других осужденных, у кого-то легкое пробито, у кого-то почка. По поводу других лиц, которые содержались в отряде, есть тяжелые травмы. У одного из тех, кто обратился к нам на прием, тяжелое сотрясение мозга, мы даже его сфотографировали", - сказал он.

24 сентября на официальном канале правозащитного проекта "Гулагу-нет" появилась видеозапись, как несколько заключенных избивают мужчину. Основатель проекта на своей странице в Facebook заявил, что эти действия осужденные совершили "по указанию оперативников", потому что молодой человек отказывался платить им взятки, а также брать на себя вину за преступления, которых не совершал. Однако эту версию опроверг уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков.

После того, как стало известно об избиении заключенного, в колонии прозошла массовая драка, участие в которой приняли порядка 30 человек, более десяти из них получили телесные повреждения. Через два дня следователи возбудили уголовное дело в отношении двух осужденных, которых заподозрили в изнасиловании сокамерника. Еще одно дело возбудили в отношении сотрудников колонии, обвинив их в халатности: они не обеспечили личную безопасность осужденных, в результате чего и произошел инцидент.

Ситуацию на контроль взяли прокуратура, ФСИН России и ГУФСИН по Пермскому краю, краевой аппарат уполномоченного по правам человека.

Угроза жизни заключенных

Члены региональной ОНК, по словам Ситникова, опасаются за жизнь осужденных, отбывающих наказание в этой колонии.

"Мы сделали вывод, что личная безопасность осужденных очень слабо обеспечивается. Некоторые подтвердили опасения за свою жизнь и здоровье, мы рекомендации планируем по этому поводу вынести. В адрес учреждения мы уже вынесли рекомендации - обеспечить личную безопасность осужденных. В адрес ГУФСИН мы тоже будем готовить заключение по итогам посещения, потому что есть риск угрозы жизни и здоровью осужденных", - сказал он.

Ситников также отметил, что в колонии существует "устойчивое социальное расслоение осужденных по криминальным понятиям" и администрация учреждения не принимала меры по устранению этого разделения, что и стало одно из причин конфликта между осужденными. "В каких-то колониях администрация так устанавливает режим, что это практически не проявляется", - добавил руководитель ОНК.