Шторм "Лоренцо" достиг южных берегов Ирландии

ДУБЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Шторм "Лоренцо", один из сильнейших в северной Атлантике за последние два десятилетия, достиг берегов Ирландии. Национальная метеослужба объявила желтый уровень опасности по всей стране с 9.00 (11.00 мск) четверга до 6.00 (8.00) пятницы, и оранжевый - в прибрежных южных и западных графствах.

"Скорость ветра превысит 100 км/ч, местами выпадет до 50 мм осадков, велики риски затоплений и повреждений линий электропередач, будут поваленные деревья", - сообщила в четверг телеканалу RTE глава национальной метеослужбы Эвелин Кусак. Она также не исключила, что в ближайшие часы уровень метеоопасности в некоторых районах Ирландии будет повышен до красного.

Спасательные службы рекомендовали жителям в течение всего дня держаться вдали от береговой линии, по возможности исключить дальние поездки и посещения безлюдных скалистых территорий в западной части страны. На Азорских островах, уже испытавших силу "Лоренцо", ветер достигал 150 км/ч, и этот шторм назвали самым сильным за последние 20 лет, сообщил телеканал.

"Глобальные климатические изменения привели к тому, что ураганы, формирующиеся в "потеплевшей" Атлантике, стали все чаще смещаться к северу и востоку", - пояснил в эфире RTE профессор географии ирландского национального университета в Мейнуте Джон Свини.