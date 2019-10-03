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В Лондоне экоактивисты облили краской здание Минфина

Полиция арестовала троих мужчин и одну женщину

ТАСС, 3 октября. Полиция арестовала четверых человек, обливших красной краской здание министерства финансов в Лондоне. Об этом сообщается на официальной странице полиции в Twitter.

"Люди на собственном пожарном автомобиле распылили жидкость на здание министерства финансов. Трое мужчин и одна женщина были арестованы по подозрению в преступном причинении ущерба", - говорится в сообщении.

Как сообщает Sky News, активисты британского природоохранного движения Extinction Rebellion развернули плакат, призывающий власти "прекратить финансирование гибели климата", и вылили почти две тысячи литров "искусственной крови" на фасад здания.

По словам задержанных, они использовали смываемую пищевую краску. Своей акцией они хотели продемонстрировать "непоследовательность правительства, которое говорит о себе как о лидере в борьбе с климатическими проблемами, но вкладывает огромное количество денег в освоение месторождений ископаемых и углеродоемкие проекты".

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