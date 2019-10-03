Гендиректор предприятия и экс-депутат осуждены в Петербурге за мошенничество со страховкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Антон Криницын осужден на семь лет колонии, а гендиректор предприятия "Мехмаш" Андрей Пантюхов на пять лет колонии за мошенничество со страховыми выплатами на сумму более 30 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание: Криницыну в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима. Пантюхову - пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

По данным пресс-службы, Криницын и Пантюхов были участниками организованной преступной группы, куда они также привлекли водителя-механика Филиппа Белюсева. По предварительному сговору Пантюхов, являясь гендиректором предприятия, застраховал погрузчик и экскаватор на 18 млн рублей в "Ингосстрахе" и на 14,5 млн рублей в "РЕСО-Гарантии".

Как установили следователи, в 2015 году застрахованное имущество было вывезено под Петербург и частично разобрано, а затем гендиректор предприятия обратился в полицию с заявлением о хищении имущества, а после в страховые компании за возмещением ущерба.

Преступный умысел довести до конца им не удалось, так как работники страховых компаний заподозрили обман. В пресс-службе судов отметили, что Пантюхов и Криницын ранее были однокурсниками и учились в одном вузе в Петербурге. Водитель-механик Белюсев им понадобился, так как знал техническое устройство машин, он получил три года колонии общего режима. Всех осужденных взяли под стражу в зале суда.

Криницын был муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге в округе Коломяги в Приморском районе.