Суд в Перми отказал в УДО промоутеру, избившему DJ Smash

ПЕРМЬ, 3 октября. /ТАСС/. Пермский краевой суд не удовлетворил апелляцию на условно-досрочное освобождение (УДО) промоутера Сергея Ванкевича, осужденного за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Все оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства, комментируя решение суда.

Драка, в которой пострадал Ширман, произошла 10 февраля 2018 года в пермском баре "Дом культуры", после того как музыкант отказал в повторном селфи бывшему депутату Александру Телепневу и промоутеру Сергею Ванкевичу. 18 июля прошлого года суд признал Телепнева и Ванкевича виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Ванкевич в октябре 2018 года был отправлен в КП-8 города Соликамска, а Телепнев с января 2019 года - в колонию-поселение №39 в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края. В сентябре Ванкевич подал в Соликамский городской суд ходатайство об УДО, в котором ему было отказано, после он написал апелляционную жалобу на данное решение в краевой суд.

Также в марте Свердловский районный суд взыскал с обидчиков Ширмана более 11 млн рублей компенсации морального вреда.