В Удмуртии задержали сотрудников управляющей компании, подозреваемых в присвоении денег

ТАСС, 3 октября. Полицейские в Удмуртии задержали четырех сотрудников и бывших работников управляющей компании, подозреваемых в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД по республике.

"Следственной частью следственного управления МВД по Удмуртской Республике по материалам оперативников УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны четыре человека из числа сотрудников и бывших работников управляющей компании", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2017 года по август 2019 года руководство и сотрудники ижевской управляющей компании перечисляли деньги собственников жилых помещений многоквартирных домов за услуги ЖКХ на счета аффилированных ими организаций. Таким образом, они присвоили и растратили средства, которые необходимо было перечислить ресурсоснабжающим организациям, на сумму более 10 млн рублей.

Задержанным предъявили обвинение в совершении преступления, отметили в ведомстве.