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В профсоюзе заявили, что напавший на полицейских в Париже мог быть сотрудником префектуры

Представитель полицейского профсоюза отметил, что нападение произошло в помещении, куда запрещен доступ для посторонних

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Напавший на полицейских в Париже мог сам быть сотрудником префектуры. Об этом в четверг сообщил представитель полицейского профсоюза в эфире телеканала BFMTV.

"Мотивы нападавшего неизвестны, но не исключено, что он совершил нападение в состоянии аффекта", - добавил он, отметив, что нападение произошло в помещении, куда доступ посторонним запрещен. По неподтвержденным пока сведениям, нападение произошло в разведывательном подразделении префектуры, где работал нападавший.

По данным телеканала, сотни посетителей центральной парижской префектуры, расположенной на острове Сите, срочно эвакуируются.

К зданию прибыли саперы с собаками, обученными на поиск взрывчатки.

Ранее неизвестный, вооруженный керамическим ножом, совершил нападение на полицейских внутри здания префектуры.

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