Сына вице-президента МТС Ибрагимова задержали после погони в Москве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов, пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД, задержан в Москве за езду без прав и игнорирование требований полицейских. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ибрагимов был задержан рано утром в четверг сотрудниками ГИБДД после погони", - сказал источник.

В свою очередь в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве ТАСС сообщили, что "около 03:00 мск сотрудниками ДПС Северного административного округа на улице Беломорская была осуществлена попытка остановки автомобиля BMW шестой серии". "Но ее водитель проигнорировал требование сотрудников ГИБДД", - сказал представитель ГАИ, не уточнив фамилию правонарушителя.

Сотрудники ГИБДД устроили погоню, водителю BMW удалось скрыться. Машину обнаружили только через четыре часа, в 07:29 мск. Внутри находились водитель и пассажир. "На законные требования выйти из машины и предоставить документы граждане не реагировали", - рассказали в ГИБДД. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разбить стекло иномарки и таким образом, извлечь нарушителя из машины.

"В ходе досмотра в багажнике иномарки были обнаружены несколько комплектов номерных знаков. Также установлено, что в момент остановки транспортного средства на нем были установлены подложные государственные регистрационные знаки", - добавили в УГИБДД Москвы. Принадлежность другой спецпродукции, обнаруженной в автомобиле, устанавливается. Вместе с тем в ГИБДД уточнили, что запрещенных веществ и предметов при задержанных не обнаружено.

В отношении Ибрагимова составлены шесть административных протоколов, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" (ст. 264.1) УК РФ.

Ранее Ибрагимов уже был лишен права управления транспортными средствами за отказ от медосвидетельствования. Нарушения, совершенные 25-летним молодым человеком, предусматривают ответственность сразу по шести статьям КоАП, в том числе за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.