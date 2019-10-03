Муж похитившей 20 млн рублей кассирши из Башкирии проиграл большую часть украденных денег

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Муж кассира из Башкирии, обвиняемой в похищении из банка более 20 млн рублей, проиграл большую часть денег. Он делал ставки в букмекерских конторах, сообщил в четверг журналистам начальник управления уголовного розыска МВД республики Рамиль Ермеев.

"Продолжаются следственные действия в отношении четы Хайруллиных, они оба признались, дали признательные показания. Как мы знаем, ее [кассира] супруг был игроманом, так скажем, закладывал в букмерские конторы, что подтверждается запросами, ответ - действительно, были перечисления. Большую часть суммы, он конечно, проиграл", - рассказал он.

В конце мая представитель банка сообщил в полицию, что из кассы пропали более 20 млн рублей. В преступлении заподозрили сотрудницу банка, которая вместе с мужем и двумя детьми скрылась в Казани. Было возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, в начале июня женщину арестовали на два месяца.

Также был задержан муж подозреваемой. По версии следствия, он неоднократно приезжал в банк и получал от жены похищенные деньги, в том числе в иностранной валюте. В отношении него возбуждено дело о краже.