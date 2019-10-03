AFP: глава МВД Франции отменил визит в Турцию в связи с нападением на полицейских

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отменил в четверг визит в Турцию. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Согласно его сведениям, министр уже прибыл в здание центральной префектуры полиции на острове Сите, где в четверг неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на полицейских. Пятеро полицейских получили тяжелые ранения. Нападавший, согласно последним данным, сам был административным сотрудником префектуры. Он был застрелен одним из полицейских.

По сведениям телеканала BFMTV, нападение произошло в помещении управления разведки парижской префектуры. Эта часть здания находится под особо строгой охраной. Нападавший сумел пронести туда керамический нож.