В Тамбове загорелся ангар возле лакокрасочного завода

ТАМБОВ, 3 октября. /ТАСС/. Пожар на площади 200 кв. м произошел в металлическом ангаре с пристройкой вблизи лакокрасочного завода "Пигмент" в Тамбове, сообщили ТАСС в четверг в региональном управлении ГУ МЧС.

"Горит ангар готовой продукции вблизи завода "Пигмент", площадь возгорания - 200 кв. метров. В результате возгорания три человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации", - сообщили в МЧС.

Возгорание произошло на окраине города вдали от жилых домов. Как уточнили в пресс-службе завода, эвакуация на предприятии не проводилась, опасности для производства и цехов готовой продукции нет.

"Пигмент" входит в промышленную группу "Крата", которая является одним из крупнейших операторов на российском рынке химической продукции. Завод выпускает органические красители, сульфаминовую кислоту, формальдегидные смолы и многое другое. В числе наиболее опасных веществ, которые образуются в ходе производственной деятельности предприятия, эксперты называют фенол.