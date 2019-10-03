В торговом центре Липецка в ходе проверки не нашли взрывоопасных предметов

ТАСС, 3 октября. Спасатели и представители силовых структур завершили в Липецке проверку торгового центра "Ривьера", из которого после сообщения о минировании были эвакуированы порядка 1000 человек, в том числе 50 детей. Взрывоопасные предметы в ходе проверки не обнаружены, рассказала ТАСС представитель пресс-службы управления МВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

"Торговый центр "Ривьера" проверен, предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, не обнаружено", - сказала Снежкова. Она уточнила, что только два торговых центра в Липецке проверялись на наличие взрывоопасных предметов.