Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре возле лакокрасочного завода в Тамбове

ТАМБОВ, 3 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в металлическом ангаре с пристройкой на площади 200 кв. м вблизи лакокрасочного завода "Пигмент" в Тамбове. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

"Возгорание на площади 200 кв. м было ликвидировано в 15:40 мск", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в помещении, принадлежащем ООО УК "Крата", которая осуществляет управление активами ПАО "Пигмент". "В ангаре сгорели пять металлических контейнеров, три машинных остова, утеплитель", - сказали в МЧС.

В результате возгорания ожоги получили три человека, один из них находится в тяжелом состоянии в больнице.