СМИ: напавший в Париже на полицейских был инвалидом

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Мужчина, совершивший нападение на полицейских в четверг в здании парижской префектуры полиции, был инвалидом. Об этом сообщил телеканал LCI .

По данным одного из представителей профсоюзов полицейских, выступивших в эфире телеканала BFMTV, этот человек был глухонемым. LCI уточняет, что он работал инженером по электронике в управлении разведки префектуры. Он был не полицейским, а гражданским лицом, административным работником префектуры.

Согласно данным телеканала BFMTV, нападавший использовал "большой керамический нож", который он беспрепятственно пронес в здание. Сотрудники префектуры обычно охраной не досматриваются.

Сначала мужчина напал в своей рабочей комнате на находившегося там полицейского. Выйдя из этого помещения в коридор, он ударил ножом вторую жертву. Третий человек погиб на лестнице. Четвертого (возможно это была женщина) нападавший убил в одном из внутренних дворов префектуры.

Во дворе в этот момент находилось много полицейских - заканчивалось время обеда. Нападавший был застрелен одним из них. По данным представителей полицейских профсоюзов, совершивший нападение в течение 20 лет работал в префектуре.