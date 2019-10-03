Суд арестовал сына вице-президента МТС Ибрагимова после погони в Москве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Головинский суд Москвы санкционировал административный арест на 10 суток сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, пытавшегося скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции") и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Управления ГИБДД по Москве, в четверг около 03:00 мск сотрудники ДПС Северного административного округа на Беломорской улице попытались остановить автомобиль BMW шестой серии, однако водитель проигнорировал требование. Сотрудники ГИБДД устроили погоню, водителю BMW удалось скрыться. Машину обнаружили только через четыре часа. Внутри находились водитель и пассажир. На законные требования выйти из машины и предоставить документы граждане не реагировали. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разбить стекло иномарки и таким образом, извлечь нарушителя из машины.

При досмотре в багажнике были обнаружены несколько комплектов номерных знаков. Также установлено, что в момент остановки на автомобиле были установлены поддельные государственные регистрационные знаки. В ГИБДД добавили, что запрещенных веществ и предметов при задержанных не обнаружено. В отношении Ибрагимова были составлены шесть административных протоколов.

В новость были внесены изменения (19:30 время мск) — добавлена информация по тексту.