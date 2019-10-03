Один горняк погиб после подземного толчка в шахте на юге Польши

ВАРШАВА, 3 октября. /ТАСС/. Один горняк погиб в результате сильного подземного толчка, который произошел в четверг в шахте Белшовице на юге Польши. Об этом сообщила журналистам Польская горнодобывающая группа.

Как информировал ранее представитель Польской горнодобывающей группы Томаш Глодовский, в момент толчка под землей находились 17 горняков. По уточненным данным, 16 из них были выведены из опасного района. Жизни и здоровью большинства шахтеров ничего не угрожает.

Один горняк сильно пострадал и находился под опекой врачей. Однако несмотря на их усилия спасти шахтера не удалось.

Подземный толчок произошел в 15:00 по местному времени (16:00 мск) на глубине около 1 тыс. метров под землей. Была организована спасательная операция. Сила толчка оценивается в 2,7 балла по шкале Рихтера.