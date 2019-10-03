В Псковской области во время учений погиб десантник

ТАСС, 3 октября. Военнослужащий Воздушно-десантных войск (ВДВ) погиб 2 октября во время учебного десантирования в Псковской области предварительно из-за одновременного открытия основного и запасного парашютов. Об этом говорится в сообщении командования Псковского гарнизона.

"2 октября 2019 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков военнослужащими одного из соединений ВДВ в результате одновременного срабатывания основного и запасного парашютов произошел перехлест строп, что привело к неконтролируемому падению и гибели военнослужащего", - говорится в сообщении.

По данным Псковского гарнизона, на месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами, обстоятельства происшествия устанавливаются.