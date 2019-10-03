В ДТП в Самарской области пострадали шесть человек

САМАРА, 3 октября. /ТАСС/. Два легковых авто столкнулись около города Отрадный в Самарской области. Шесть человек пострадали, среди них двое детей, сообщили ТАСС в четверг в ГУ МВД региона.

"В столкновении двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, из них двое детей", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в 18:20 мск. Автомобиль ВАЗ-2114, следующий со стороны Отрадного в направлении Самары, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Granta. В больницу доставлены мужчина, женщина и двое детей, которые находились в автомобиле ВАЗ-2114, а также водитель и пассажирка Lada.