{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Самарской области пострадали шесть человек

Среди пострадавших есть дети

САМАРА, 3 октября. /ТАСС/. Два легковых авто столкнулись около города Отрадный в Самарской области. Шесть человек пострадали, среди них двое детей, сообщили ТАСС в четверг в ГУ МВД региона.

"В столкновении двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, из них двое детей", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в 18:20 мск. Автомобиль ВАЗ-2114, следующий со стороны Отрадного в направлении Самары, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Granta. В больницу доставлены мужчина, женщина и двое детей, которые находились в автомобиле ВАЗ-2114, а также водитель и пассажирка Lada.

Теги
РоссияСамарская область
Арест сотрудника ОДК в Италии
Суд в Италии отказал в освобождении из-под стражи менеджера ОДК Александра Коршунова
Как сообщил адвокат арестованного Никола Ди Марио, вероятно это решение будет оспариваться в вышестоящей судебной инстанции
Читать полностью