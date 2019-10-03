СМИ: как минимум 17 человек погибли в ходе беспорядков в Гаити за две недели

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли и 189 получили ранения за две недели в ходе акций протеста, сопровождаемых беспорядками, в столице и регионах Гаити. Об этом в четверг сообщает агентство EFE со ссылкой на данные Национальной сети защиты прав человека в карибской республике.

По данным правозащитников, большая часть пострадавших получили огнестрельные ранения. Среди погибших также есть несовершеннолетние. Отмечается, что многим из них не была вовремя оказана медицинская помощь из-за того, что работа многих больниц и поликлиник парализована из-за нехватки электричества по причине отсутствия топлива на электростанциях.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации. Новая серия массовых беспорядков охватила Гаити около недели назад, баррикадами и горящими покрышками заблокированы центральные улицы столицы и ряда крупных городов республики. Произошли также нападения на некоторых политиков, административные учреждения и школы.

Гаити живет без утвержденного кабинета министров уже шесть месяцев. В марте парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов (нижняя палата парламента) одобрила кандидатуру Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля Моизом. Заседание Сената 11 сентября, на котором должно было пройти голосование по кандидатуре Мишеля, было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.