СМИ: не менее семи человек погибли при крушении речного судна в Индии

ТАСС, 4 октября. По меньшей мере семь человек погибли, более 50 числятся пропавшими без вести после того, как судно перевернулось на реке Махананда в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом в пятницу сообщила газета The Times of India со ссылкой на местные власти.

По информации издания, на борту находилось около 70 пассажиров. Трагедия произошла из-за перегруженности судна и высокого уровня воды в реке в связи с наводнением.

В районе происшествия началась поисково-спасательная операция, сообщает газета.