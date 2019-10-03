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СМИ: не менее семи человек погибли при крушении речного судна в Индии

Без вести пропали более 50 человек

ТАСС, 4 октября. По меньшей мере семь человек погибли, более 50 числятся пропавшими без вести после того, как судно перевернулось на реке Махананда в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом в пятницу сообщила газета The Times of India со ссылкой на местные власти.

По информации издания, на борту находилось около 70 пассажиров. Трагедия произошла из-за перегруженности судна и высокого уровня воды в реке в связи с наводнением.

В районе происшествия началась поисково-спасательная операция, сообщает газета.

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