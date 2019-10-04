Около 40 человек застряли на барже на реке в Якутии

ТАСС, 4 октября. Около 40 человек находятся на борту баржи, оставшейся без движения на реке Алдан в Якутии после поломки тянувшего ее буксира. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, на буксире произошла поломка редуктора, из-за чего баржу пришлось отцепить и поставить на якорь.

"На барже находится около 40 человек и 20 единиц техники", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. По информации местных властей, плавсредство перевозило девять грузовиков, пять микроавтобусов и шесть легковых авто.

Отмечается, что баржа находится в 100 метрах от берега. Есть возможность доставить пассажиров на берег, где находятся кафе и гостиница, тремя моторными лодками. Для пассажиров организовано горячее питание, им предложено разместиться в гостинице, рассказали в главке.

Жалоб от людей на барже не поступало, добавили в ведомстве.

Как рассказал ТАСС представитель администрации Томпонского района, в границах которого произошел инцидент, на помощь людям уже прибыл другой буксир, тогда как первый во время ремонта отнесло течением на мель. Также в районной администрации отметили, что поломка случилась еще в четверг вечером и люди провели на оставшейся без движения барже всю ночь.

В новость в 7:12 мск внесены изменения - добавлены подробности.