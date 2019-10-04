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Подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке арестован

По версии следствия, подозреваемый нанес женщине несколько ударов по голове и скрылся

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Суд во Владивостоке избрал для подозреваемого в убийстве кондуктора меру пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что мужчина ранее дважды нападал на сотрудников депо, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя Следственного управления СК по Приморскому краю Аврора Римская.

"Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем, в ходе расследования уголовного дела установлено еще два эпизода нападений на сотрудников депо", - сказала Римская.

По версии следствия, мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся.

Как сообщила ранее пресс-служба УМВД по Владивостоку, в июле 2019 года в полицию трижды поступали сообщения о неадекватном поведении мужчины, два из которых - от его матери. Медработники, которых вызывал участковый уполномоченный полиции, принимали решение о госпитализации мужчины.

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