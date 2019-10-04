{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вертолет ВВС Мексики разбился на северо-западе страны

Пилот погиб

МЕХИКО, 4 октября. /ТАСС/. Вертолет марки Bell, принадлежащий военно-воздушным силам Мексики, разбился в четверг в штате Дуранго на северо-западе страны, пилот погиб. Об этом сообщило министерство национальной обороны.

Воздушное судно было задействовано в операции по уничтожению посадок наркосодержащих растений в труднодоступных районах горной системы Западная Сьерра-Мадре. "Благодаря мастерству пилота... три члена экипажа не пострадали, однако он сам, к сожалению, погиб", - говорится в обнародованном заявлении военного ведомства. Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было.

Глава Министерства национальной обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль выразил соболезнования семье погибшего офицера.

Теги
Мексика
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1,4 тыс. кв. метров
Общая площадь пожара составляет 3,9 тыс. кв. метров
Читать полностью