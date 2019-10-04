В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву

ВОЛГОГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту. Спасти его не удалось, сообщили в пятницу ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Самолет летел из Грозного в Москву. На борту в том числе находился ребенок, который летел в столицу для оказания высокотехнологичной помощи. Вместе с ним летел врач-реаниматолог. Ребенку (девочке) стало плохо, у нее было серьезное заболевание. Ей было около двух месяцев. На борту ее пытался реанимировать сам врач, во время эвакуации малышка, к сожалению, скончалась", - сказали в комитете.