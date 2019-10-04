В ДТП с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму погибли два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла утром в пятницу на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. В результате происшествия погибли два и пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в центре медицины катастроф и скорой медпомощи региона.

"По нашим данным, погибли два и пострадали три человека, других подробностей мы не знаем", - сообщил собеседник агентства.

По информации, размещенной на сайте ГУ МЧС по республике, ДТП произошло в 06:10 мск в пятницу. Столкнулись легковой "Chevrolet Aveo", грузовой "Renault Magnum" и "Газель" на трассе "Таврида" у села Русаковка Белогорского района.

В ликвидации последствий ДТП задействованы 19 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС - 6 человек личного состава и 2 единицы техники.