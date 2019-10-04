Оренбургский областной суд оставил под арестом священника, обвиняемого в изнасиловании

"Суд постановил решение Ленинского районного суда о мере пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

Апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда подавала сторона защиты Стремского. Адвокаты настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия не согласились с мерой пресечения в виде ареста, назначенной 25 сентября. После оглашения постановления областного суда адвокат Юрий Омеличкин сообщил журналистам о намерении обжаловать его в кассационном порядке, заявив, что Стремский нуждается в медицинской помощи в связи с состоянием здоровья. "В условиях СИЗО, полагает защита, надлежащего медицинского обслуживания сейчас нельзя обеспечить", - сказал адвокат.