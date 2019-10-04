В ДТП под Тамбовом пострадали шесть человек

ТАМБОВ, 4 октября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате столкновения грузовика и минивэна в Тамбовской области. Троих госпитализированы. Об этом в пятницу журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону.

"ДТП произошло сегодня утром в Тамбовском районе на 440-м км трасса Р-22 "Каспий", минивэн Fol'ksfagen-Transporter" двигался в сторону Тамбова и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком "Beifang". Пострадало шесть человек. Трое из них доставлены в ГКБ им. Архиепископа Луки в Тамбове", - рассказали в управлении.

Детей среди пострадавших нет.