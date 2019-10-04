При нападении на завод "Кубанские деликатесы" в Краснодарском крае ранены два человека

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. В пятницу двое охранников завода "Кубанские деликатесы" в Славянском районе Краснодарского края получили огнестрельные ранения при нападении неизвестных. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Во время инцидента на заводе "Кубанские деликатесы" неизвестные ворвались на территорию с оружием, двое охранников получили ранения", - сказал собеседник агентства.

Раненые госпитализированы. На месте происшествия работает полиция.

По мнению глава Славянского района Роман Синяговский, причиной конфликта стал спор между двум учредителями завода "Кубанские деликатесы".

В свою очередь, он уточнил, что всего при стрельбе из травматического пистолета пострадали три человека. Одного отвезли в больницу, двоим госпитализация не понадобилась.

"Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести", - пояснил собеседник агентства.

ООО "Кубанские деликатесы" - консервный завод в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края, основан в 2003 году. Это один из ведущих производителей консервированных овощей на Кубани. Продукция завода продается в РФ и Казахстане.