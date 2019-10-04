Жительницу Саратовской области осудили за хищение социальных выплат

САРАТОВ, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Саратовской области приговорил к 3 годам лишения свободы условно местную жительницу за хищение более 1,5 млн рублей при получении социальных выплат. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ГУ МВД региона.

"Суд признал женщину виновной по статье 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат") и приговорил к 3 годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в 2011 году жительница Краснокутского района придумала мошенническую схему: сначала она предоставила в местную администрацию трудовой договор, согласно которому якобы работала кладовщиком в крестьянско-фермерском хозяйстве (на самом деле женщина фактически нигде не работала), благодаря этому ей удалось получить социальную выплату на жилье для жителей сельской местности. Тогда женщина заключила договор купли-продажи строительных материалов на сумму более 1,5 млн рублей, но дом она так и не построила, а стройматериалы продала.

Злоумышленницу вычислили сотрудники УФСБ совместно с полицией. Теперь женщине также предстоит возместить причиненный ущерб. Она уже перечислила на счет Минсельхоза Саратовской области 30 тыс. рублей.