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СМИ: в Индии опрокинулось пассажирское судно

По данным телеканала NDTV, три человека погибли, еще 20 числятся пропавшими без вести

ТАСС, 4 октября. По меньшей мере три человека погибли, 20 пропали без вести в результате опрокидывания пассажирского судна на реке Махананда в штате Бихар на северо-востоке Индии. Об этом в пятницу сообщает телеканал NDTV.

"Причиной крушения стала перегрузка: судно было рассчитано на 40 пассажиров, но перевозило примерно в два раза больше человек", - заявил представитель местной полиции.

В районе крушения началась поисковая операция, большинство пассажиров смогли самостоятельно добраться до берега. Пострадавшие доставлены в больницу.

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