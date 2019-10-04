Суд арестовал напавшего на училище в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 4 октября. /ТАСС/. Финский суд принял решение об аресте подозреваемого в нападении на профессиональное училище в городе Куопио во вторник. Об этом было объявлено после заседания суда в пятницу, трансляцию вела газета Ilta-Sanomat.

Финна Йоэла Отто Аукусти Марина подозревают в убийстве и девяти покушениях на убийство. По словам руководителя расследования из Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Тёуряса, срок для выдвижения обвинения по делу - 13 февраля 2020 года.

"Остается вопрос, почему это произошло, чего хотел нападавший", - сказал он журналистам. По его словам, слишком рано говорить о том, выбирались ли жертвы случайно.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что подозреваемый в нападении годами был предметом насмешек и издевательств со стороны других студентов.

Ранее сообщалось, что преступник, совершивший нападение, - гражданин Финляндии, родившийся в этой стране, сам является студентом профучилища в Куопио, ставшего мишенью для атаки. У него, по словам полицейских, было с собой "холодное оружие, которое он использовал, и огнестрельное оружие". Подозреваемый серьезно пострадал при задержании - полицейским пришлось стрелять в него, сейчас он находится на лечении в Университетской больнице Куопио. Ему вменяется убийство и несколько случаев применения насилия.

В ходе нападения погибла молодая женщина, гражданка Украины 1996 года рождения. Она была студенткой училища. Еще десять человек, среди них и сам нападавший, пострадали.