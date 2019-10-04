В Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН

МАГАС, 4 октября. /ТАСС/. Перестрелка между сотрудниками ФСИН по Ингушетии произошла в четверг в регионе, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вчера ночью рядом с сельским поселением Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН по региону, один из них пострадал", - сказали в пресс-службе. По словам собеседника, пострадавший сотрудник ведомства получил огнестрельное ранение в грудь.

"Пуля попала в грудь и пробила легкие, пострадавшего сразу доставили в республиканскую клиническую больницу, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - уточнили в пресс-службе.

Обстоятельства происшествия и точное количество сотрудников устанавливаются, по данному факту проводится проверка.