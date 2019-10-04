Количество погибших в результате катастрофы Ан-12 под Львовом увеличилось до пяти человек

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Количество погибших в результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" вблизи Львова, совершавшего рейс из Виго (Испания), увеличилось до пяти человек. Об этом в пятницу сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Пятеро погибших", - написал он на своей странице в Facebook, сообщая о катастрофе.

Транспортный самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс", выполнявший чартерный рейс по маршруту Виго (Испания) - Львов (Украина), совершил аварийную посадку утром в пятницу в селе Сокольники Львовской области. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы около 1,5 км. На борту было 7 членов экипажа и 1 человек, сопровождавший груз. Первоначально сообщалось о троих погибших.

Как уточнил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, "рассматриваются две версии - нехватка горючего или ошибка пилотов". При этом он добавил, что в районе катастрофы был сильный туман.

По данным телеканала "112 Украина", разбившийся Ан-12 был построен 51 год назад, эксплуатировался с 1968 по 1995 год в военно-транспортной авиации, затем - в гражданских авиакомпаниях.