Приговор блогеру Синице, осужденному за экстремизм, вступил в силу

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Адвокат Дмитрий Динзе в суде заявил об отсутствии последствий записи Синицы, что свидетельствует, по его мнению, об отсутствии состава преступления. "Ущерб в виде моральных страданий из-за записи блогера никак не был исследован", - сказал защитник. Обвиняемый подтвердил, что не считает себя виновным и рассказал о надежде на рассмотрение его дела Страсбургским судом. "Я считаю это дело общественно значимым и показательным", - сказал осужденный.

В свою очередь представитель прокуратуры просила оставить приговор без изменений. "Считаю приговор суда первой инстанции законным и обоснованным", - заявила она. Приговор суда вступил в законную силу, защита намерена обжаловать его в кассационной инстанции.

Пресненский суд 3 сентября признал блогера виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и приговорил к пяти годам заключения в колонии общего режима. Установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля под записью в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, он оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.

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