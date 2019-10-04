В Воронеже к длительным срокам приговорены участники преступной группы, похищавшей людей

ВОРОНЕЖ, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Воронеже приговорил к длительным срокам колонии строгого режима пятерых участников группы, похищавших людей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Железнодорожным районным судом Воронежа осуждена преступная группа, похищавшая людей. Вынесен обвинительный приговор 37-летнему Роману Потапову, 34-летнему Евгению Федорову, 28-летнему Сергею Щукину, 26-летнему Артему Шипулину и 49-летнему Геннадию Ермакову. В зависимости от распределения преступных ролей они признаны виновными в совершении пяти преступлений. Потапову и Федорову назначено по 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Ермакову - 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Щукину - 8 лет лишения свободы, Шипулину - 4 года 6 месяцев лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по региону.

По данным пресс-службы ведомства, члены группы признаны виновными в двух преступлениях по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений"); в двух преступлениях по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"), а также в преступлении по ч. 3, ст. 30, ч. 2 ст. 330 УК РФ ("Покушение на самоуправство с применением насилия или угрозой его применения").

Как пояснили в прокуратуре, в декабре 2016 года с разницей в нескольких дней группа похитила мужчину и женщину, вывезла их на автомобиле в приготовленную квартиру, где избивала и угрожала разными предметами, требуя более 7 млн рублей. А в январе 2017 года Шипулин и Щукин на автомобильной парковке напали на женщину и отобрали у нее рюкзак с деньгами и ключами от квартиры. После этого они, угрожая насилием, требовали от нее выселиться из своей квартиры.