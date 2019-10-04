В отношении экс-министра здравоохранения Калмыкии возбудили дело

ТАСС, 4 октября. Бывший министр здравоохранения Калмыкии стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновника подозревают в подписании фиктивных актов выполненных работ при ремонте одного из блоков онкологического диспансера им. Эльзы Санджиевны Тимошкаевой, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Ранее по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора компании "Строй инвест". Подрядчик при выполнении государственного контракта по капитальному ремонту радиологического блока республиканского онкологического диспансера составил фиктивные акты выполненных работ, а министр здравоохранения Калмыкия в период с сентября 2015 по январь 2018 года подписал их", - уточнили в пресс-службе.

В результате подписания фиктивных документов подрядчик похитил более 3,1 млн рублей бюджетных средств.