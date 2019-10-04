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Двое пострадавших в ДТП в Крыму находятся в тяжелом состоянии

Еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Состояние здоровья трех пострадавших в аварии с участием трех автомобилей, в том числе грузовика, на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава.

"По данным администрации учреждения, двое в состоянии тяжелой степени и один в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении. Пострадавшие находятся в Белогорской центральной районной больнице.

Авария произошла в 06:10 мск в пятницу, в результате погибли два человека, пострадали трое.

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