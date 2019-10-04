В Кирове бизнесмен получил шесть лет колонии за мошенничество с землей в парке Победы

КИРОВ, 4 октября. /ТАСС/. Первомайский районный суд Кирова приговорил обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве с землей в парке Победы в Кирове учредителя Кировского завода охотничьего и рыболовного оборудования Леонида Яфаркина к лишению свободы сроком на шесть лет и штрафу в 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Суд, согласившись с мнением государственных обвинителей прокуратуры Кировской области, признал Яфаркина виновным и назначил наказание шесть лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело в связи с мошенническими действиями при продаже участка земли в парке Победы в Кирове было возбуждено по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ в июле 2018 года.

По данным следствия, в 2005-2006 годах "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" (КЗОРС), учредителем которого является Яфаркин, взял в аренду земельный участок площадью 4,3 га в парке Победы для строительства спорткомплекса, затем категорию участка изменили с земель "рекреационного назначения" на "зону общественно-деловую" с возможностью жилищного строительства.

В 2014 году на территории построили спортивно-оздоровительный комплекс, в 2015 году КЗОРС зарегистрировал право собственности на здание, после чего выкупил за 338 тыс. рублей (ниже кадастровой стоимости) участок, на котором располагался спортивный комплекс, и прилегающую к нему территорию. Затем участок продали стройкомпании "Кировспецмонтаж".

По уточненной информации следствия, ущерб муниципальному образованию составил более 165 млн рублей. Как сообщается на сайте прокуратуры Кировской области, суд удовлетворил иск администрации Кирова к Яфаркину о взыскании материального ущерба на эту сумму.

7 ноября 2018 года Яфаркина задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу. Позднее следствие выявило новые эпизоды в деле Яфаркина, заподозрив его в легализации добытых преступным путем 85 млн рублей. Также Яфаркина подозревают в мошенничестве в отношении предпринимателя, у которого он якобы похитил путем обмана 2 млн рублей.