СМИ: в словенской части Альп погибла россиянка

ЛЮБЛЯНА, 4 октября. /ТАСС/. Гражданка России погибла, упав со скалы во время катания на велосипеде по высокогорной дороге в окрестностях перевала Мангартско-Седло на северо-западе Словении. Об этом в пятницу сообщила газета Delo со ссылкой на Главное управление полиции республики.

Трагедия произошла на территории общины Бовец. 33-летняя россиянка ехала по дороге на велосипеде в компании четырех спутников. Будучи замыкающей колонну, она не справилась с управлением после резкого поворота и упала с проезжей части на скалистый склон. Гражданка РФ умерла на месте от полученных травм, ее личность не раскрывается.

Перевал Мангартско-Седло находится на северо-западе Словении, вблизи одноименной вершины у границы с Италией. Сюда ведет асфальтированная автомобильная трасса, являющаяся самой высокой в словенской части Альп.