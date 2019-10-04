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Двое жителей Ростова получили сроки за организацию массовых беспорядков

Ян Сидоров и Владислав Мордасов будут отбывать наказание в колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Ростовский областной суд в пятницу приговорил 19-летнего Яна Сидорова к шести годам и шести месяцам колонии, а 23-летнего Владислава Мордасова к шести годам и семи месяцам колонии строго режима за организацию массовых беспорядков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Кроме того, к трем годам условно приговорили 19-летнего Вячеслава Шашмина.

По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами "Правительство в отставку" и "Верните землю ростовским погорельцам". Шашмин также находился в момент задержания на площади перед зданием правительства. В отношении Сидорова и Мордасова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"). Шашмина обвинили по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках").

Сторона защиты считает, что обвинения безосновательны, она просила оправдательного приговора.

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