Суд вынес приговоры трем мужчинам за нападение на ветерана ВОВ в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Жителя Подмосковья и двух рязанцев признали виновными в совершении разбойного нападения, в результате которого погиб 93-летний ветеран Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), п. п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж)", - говорится в сообщении.

Один из виновных осужден на 12 лет лишения свободы, другой - на 5,5 лет лишения свободы, третий соучастник преступления получил три года условно. Еще один фигурант уголовного дела находится в федеральном розыске. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Суд установил, что в начале 2017 года два рязанца выполняли строительные работы на дачном участке 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, позднее один из них взял в долг у пенсионера 395 тыс. рублей, не собираясь их возвращать. Спустя почти год, 26 марта 2018 года, муэчины и двое их знакомых организовали нападение на ветерана.

47-летний житель Московской области зашел в квартиру пенсионера в Рязани, где стал душить его и наносить удары по голове и телу, требуя отдать деньги. Получив отказ, злоумышленник связал потерпевшего и заклеил ему рот скотчем. Обыскав квартиру, он похитил деньги и имущество на общую сумму более 80 тыс. рублей.

От полученных травм ветеран спустя некоторое время умер.