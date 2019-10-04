В Ленобласти умер подросток через день после выписки из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. В Ленинградской области подросток умер через день после того, как его выписали из больницы. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.

15-летний мальчик находился в больнице в Санкт-Петербурге с середины сентября до 1 октября. Его тело обнаружили в квартире в городе Мурино 2 октября.

По данным следствия, врачи своевременно не оценили состояние подростка и не поставили верный диагноз, из-за чего мальчик умер.

Обстоятельства смерти подростка установит экспертиза.