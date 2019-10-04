Мужчина переоформил и продал квартиру москвички, подделав ее цифровую подпись

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, переоформившего и продавшего квартиру москвички, подделав ее цифровую подпись. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию обратилась 61-летняя москвичка и сообщила, что квартира на улице Народного Ополчения, принадлежащая ей, оказалась переоформлена на неизвестного ей человека", - сообщила Волк.

По подозрению в мошенничестве задержан 37-летний житель столицы. По данным полиции, ранее он арендовал у потерпевшей квартиру. Мужчина с двумя соучастниками по поддельному паспорту на имя собственницы оформил ее электронную цифровую подпись. Затем они составили фиктивный договор купли-продажи квартиры и передали его в регистрирующий орган.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемый отправлен под домашний арест, его соучастники устанавливаются.