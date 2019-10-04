Семь человек пострадали в ДТП в Башкирии

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Семь человек доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Туймазинском районе Башкирии, сообщает в пятницу пресс-служба управления ГИБДД по республике.

"Сегодня в Туймазинском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, 69-летний водитель Hyundai Accent при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил автомобилю Lada Priora под управлением 18-летнего жителя города Туймазы, совершив с ней столкновение. В результате аварии семь человек доставлены в больницу для осмотра", - говорится в сообщении.