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Семь человек пострадали в ДТП в Башкирии

На трассе в Туймазинском районе столкнулись две легковушки

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Семь человек доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Туймазинском районе Башкирии, сообщает в пятницу пресс-служба управления ГИБДД по республике.

"Сегодня в Туймазинском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, 69-летний водитель Hyundai Accent при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил автомобилю Lada Priora под управлением 18-летнего жителя города Туймазы, совершив с ней столкновение. В результате аварии семь человек доставлены в больницу для осмотра", - говорится в сообщении.

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