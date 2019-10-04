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Три человека погибли в ДТП в Мурманской области

В их числе есть ребенок

МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. В ДТП на трассе Мурманск - Североморск в пятницу погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Примерно в 18:00 (мск) на 11-м километре автоподъезда к Североморску водитель автомобиля BMW по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП водитель и два пассажира BMW погибли", - сообщили в ведомстве. По данному факту проводится проверка, добавили в УГИБДД.

В МЧС ранее сообщали о гололедице на дорогах региона.

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