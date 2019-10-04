СК начал проверку после гибели рабочего при падении строительной люльки в Москве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту падения строительной люльки на юге Москвы, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Иванова.

В пятницу вечером по адресу: улица Булатниковская, 5, к. 4 с высоты упала строительная люлька с рабочими. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще двое получили травмы.

Пострадавших передали врачам скорой.