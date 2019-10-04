Полиция возбудила уголовные дела после конфликта со стрельбой на заводе на Кубани

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае возбудили уголовные дела после конфликта со стрельбой на заводе "Кубанские деликатесы" в Славянском районе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По факту конфликтной ситуации на одном из предприятий города Славянск-на-Кубани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 112 УК РФ ("Причинения телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья, совершенное с применением оружия") и два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия")", - говорится в сообщении ведомства.

В пятницу утром неизвестные проникли на территорию завода "Кубанские деликатесы", произошел конфликт со стрельбой. В результате ЧП пострадали три человека. Ранее сообщалось, что причиной случившегося стал спор хозяйствующих субъектов. Были задержаны семь человек.

Уточняется, что оружие, примененное в ходе конфликта, изъято, назначены экспертизы. В пресс-службе краевого Минздрава ТАСС сообщили, что пострадавшие остаются в больнице, угрозы их жизни нет.