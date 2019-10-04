МЧС разминировало территорию нижегородского оборонного завода "Кристалл"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пиротехники центра "Лидер" МЧС РФ завершили разминирование территории завода "Кристалл" в Нижегородской области, где 1 июня произошли взрывы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня пиротехники центра "Лидер" МЧС России успешно завершили операцию по уничтожению семи боеприпасов общей массой 3,5 тонны, оставшихся после техногенной аварии, произошедшей 1 июня 2019 года на предприятии "Кристалл" в Нижегородской области", - сказали в пресс-службе.

В операции участвовали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники, боеприпасы были в последующем уничтожены на полигоне. Инфраструктура завода сейчас восстанавливается после катастрофы.

1 июня 2019 года на предприятии ГосНИИ "Кристалл", являющимся крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после чего начался пожар. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, были госпитализированы 18. Пять человек погибли. В августе стало известно, что Ростех выделит 1,5 млрд рублей на восстановление ГосНИИ "Кристалл". Средства будут выделены на возобновление производства для выполнения гособоронзаказа, а также возмещение ущерба пострадавшим.