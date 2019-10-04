Пьяного пассажира сняли с рейса в Турцию

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пьяного дебошира сняли с рейса Внуково - Стамбул, самолет был вынужден в пятницу вечером вернуться после взлета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, осуществляющего перелет из Москвы в Стамбул, передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире. В связи с этим принято решение вернуться в аэропорт Внуково", - сообщили в ведомстве.

На борт самолета был направлен наряд транспортной полиции. Экипаж воздушного судна пояснил, что пассажир, предположительно находясь в состоянии опьянения, кричал на борту, чем беспокоил пассажиров, на замечания командира воздушного судна не реагировал.

"Правонарушитель доставлен в дежурную часть. В отношении гражданина 1973 г.р. составлены административные материалы по статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте) и по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сообщили в транспортной полиции.

В пятницу ТАСС сообщал, что самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил посадку в аэропорту Внуково. Лайнер около 1,5 часов вырабатывал в воздухе топливо. По данным ресурса Flightradar24, рейс TK416 вылетел в 20:17 мск, развернулся после набора высоты в районе Калуги и готовился к посадке.

Самолет Airbus-321 выполняет рейс в Стамбул.