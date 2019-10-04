Четыре человека погибли из-за пожара в частном доме в Самарской области

ТАСС, 5 октября. Четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Тольятти Самарской области, говорится в субботу в сообщении, распространенном пресс-службой главного управления МЧС по региону.

"В 00:37 поступило сообщение о пожаре в городе Тольятти. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение частного жилого дома на площади 40 кв. метров. В 01:52 пожар ликвидирован. В результате пожара погибли четыре человека, детей среди них нет, личности погибших и причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.