{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека погибли из-за пожара в частном доме в Самарской области

Площадь возгорания составила 40 кв. метров

ТАСС, 5 октября. Четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Тольятти Самарской области, говорится в субботу в сообщении, распространенном пресс-службой главного управления МЧС по региону.

"В 00:37 поступило сообщение о пожаре в городе Тольятти. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение частного жилого дома на площади 40 кв. метров. В 01:52 пожар ликвидирован. В результате пожара погибли четыре человека, детей среди них нет, личности погибших и причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСамарская область
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км
Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону залива Озерного
Читать полностью